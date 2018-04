Lancia oggetti contro i poliziotti: arrestato 23enne senegalese

Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: si tratta delle accuse per cui un cittadino senegalese di 23 anni è stato arrestato dalla polizia nei pressi di via Salita Mauro.

Gli agenti erano stati avvertiti del fatto che alcuni extracomunitari stavano scavalcando la recinzione posta all’interno di una comunità per persone bisognose. Lì i poliziotti hanno visto il 23enne in piedi sul muro di cinta. Notati gli agenti, ha iniziato a lanciare diversi oggetti contro di loro, colpendone anche uno.

Inseguito, è stato bloccato in piazza San Gennaro dei Poveri con non poca fatica per i poliziotti. Gli agenti hanno scoperto che il suo permesso di soggiorno era scaduto, ed aveva già alle spalle dei reati di polizia.