Punta una pistola contro la polizia: arrestato 19enne

Un 19enne napoletano è stato arrestato dagli agenti dei falchi della Squadra Mobile di Napoli. L'accusa per il ragazzo è resistenza aggravata a pubblico ufficiale.

Era in sella ad uno scooter con un'altra persona, in via Salvator Rosa. Alla vista della polizia, hano provato a dileguarsi. Il conducente ha finto in un primo momento di rallentare, poi si è dato alla fuga: il passeggero intanto, vistosi inseguito, ha puntato una pistola verso l'auto della polizia.

I due sono stati raggiunti poco dopo. Uno dei poliziotti ha bloccato e disarmato il passeggero armato, il conducente ha intanto iniziato a sferrare calci ad un altro agente riuscendo infine a divincolarsi e a fuggire.

Arrestato, il 19enne aveva addosso due paia di guanti in lattice e una pistola risultata poi essere giocattolo ma priva del tappo rosso. Il materiale è stato sequestrato.