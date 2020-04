Chiesa sconsacrata, la scoperta della polizia: droga

Nella mattinata di ieri gli agenti del commissariato di Pianura hanno scoperto e arrestato un 19enne che aveva nascosto della droga in una chiesa sconsacrata del quartiere.

Gli agenti avevano notato il giovane in via San Josemaría Escrivá, mentre usciva dall'edificio abbandonato. Insospettiti, lo hanno bloccato e trovato in possesso di sei stecchette di hashish del peso complessivo di circa 55 grammi.

Nella struttura da cui era appena uscito, hanno poi trovato, nascosti sotto una piastrella del pavimento, tre panetti di hashish dal peso complessivo di circa 295 grammi e diverse bustine per il confezionamento della droga.

Il 19enne, con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e multato per aver violato le norme anti-Covid.