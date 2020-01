Sullo scooter con una pistola, 19enne arrestato dai carabinieri

Un 19enne è stato arrestato dai carabinieri in via Ponte dei Cani, a Marigliano. Il ragazzo in sella al suo scooter quando è stato fermato e perquisito: aveva addosso una pistola e dovrà ora rispondere di detenzione e porto di arma clandestina.

L'arma, una Taurus calibro 9x21, aveva la matricola abrasa e 15 colpi nel caricatore.

Il 19enne, di Somma Vesuviana, è stato condotto nel carcere di Poggioreale. La pistola, sequestrata, verrà sottoposta ad accertamenti per verificare se sia stata utilizzata per fatti di sangue.