Arrestato 18enne in permesso premio: in auto nascondeva una pistola

È un 18enne di Villaricca, noto alle forze dell'ordine e già detenuto nell’istituto di pena minorile di Nisida, il ragazzo fermato lungo la S.S. Appia dai Carabinieri della Tenenza di Sant’Antimo alla guida di una Smart.

Durante la perquisizione del veicolo, tra i due sedili i militari hanno trovato nascoste una pistola “Vzor 50” con matricola abrasa, lo stesso tipo di quelle in uso alla Polizia ceca, con 3 cartucce nel caricatore e una in canna ed un revolver scenico privo di tappo rosso.

Il 18enne è stato arrestato per detenzione e porto abusivo di arma comune da sparo e munizionamento e per ricettazione. L’arma da sparo è stata inviata al Ra.C.I.S. di Roma per gli accertamenti balistici.