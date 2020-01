Pistola e colpo in canna, 16enne in scooter inseguito e arrestato

A 16 anni, in scooter, armato di una pistola calibro 9. Un ragazzino è stato scoperto con un'arma la scorsa notte dalla polizia del commissariato Posillipo.

Una pattuglia l'aveva notato in via Petrarca intimandogli l'alt. Alla fuga del 16enne, ne è scattato l'inseguimento in direzione Lungomare. Alla fine è stato bloccato in via Tito Livio e perquisito.

Aveva con sé una "Luger" calibro 9, con sei proiettili uno dei quali in canna.

Il 16enne era anche privo di patente, per cui è stato multato, e il suo scooter non era assicurato per cui è stato sequestrato.