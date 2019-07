Truffe in trasferta ad anziani, in manette due ragazzi del Napoletano

Sono stati arrestati a Tricarico, nel Materano. Due giovani della provincia di Napoli, di 19 e 27 anni, sono ritenuti gli autori di una serie di truffe ai danni di anziani.

La ricostruzione dei carabinieri riporta di un modus operandi consolidato: avrebbero telefonato ad almeno quattro persone del posto presentandosi come avvocati, e informando loro che dei familiari - figli o nipoti - erano rimasti feriti in incidenti stradali. A quel punto partiva la richiesta: chiedevano di dare soldi a persone che si sarebbero poi presentate a casa loro, somme "utili" ad evitare sanzioni da parte dei carabinieri.

Qualcuno però non ha abboccato al raggiro, e ha avvertito le forze dell'ordine. Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno intercettato un giovane che usciva da un condominio inseguito da un anziano di 89 anni dal quale si era fatto consegnare 2100 euro: sono intervenuti bloccandolo e facendo lo stesso con il suo complice, in auto non lontano. Il denaro è stato restituito all'anziana vittima.