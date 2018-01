Documenti falsi per ottenere mutui e prestiti, la scoperta dei finanzieri

Truffa, riciclaggio, sostituzione di persona, svolgimento abusivo di attività di mediazione creditizia e di indebito utilizzo di carte di credito o altri strumenti di pagamento. Sono i reati per cui la Guardia di Finanza salernitana ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari per altrettante persone, due soggetti residenti in provincia di Napoli.

Secondo gli inquirenti i due, dopo aver preso contatti con persone bisognose di denaro, le presentavano ad un istituto bancario di Scafati predisponendo una falsa documentazione per facilitare la concessione di finanziamenti e mutui. Il loro scopo era quello di avere cospicue somme di denaro da impiegare in operazioni di trading finanziario e riceverne i proventi su conti non direttamente loro riconducibili

L'indagine eseguita dalle Fiamme Gialle è stata coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore. Al momento sono stati sequestrati 235mila euro, tenuti nascosti al Fisco. Denunciati anche due dipendenti infedeli dell'istituto di credito.