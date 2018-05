Da Napoli a Palermo con 100 kg di droga: fermati in due auto di lusso

Tre corrieri della droga napoletani e provenienti dalla città partenopea sono stati arrestati in provincia di Palermo dalla polizia. Avevano con loro 100 kg di hashish, droga dal valore di mezzo milione di euro.

Due 63enni ed un 38enne, erano a bordo di due vetture, una Land Rover ed una Jaguar. Le auto erano state segnalate come piene di droga alla polizia, da lì il blitz della squadra mobile che ha controllato le vie di accesso alla città siciliana.

I due veicoli sono stati quindi seguiti fino al loro arrivo in un parcheggio di contrada Lanzarotte, a Bagheria. Lì gli agenti hanno fatto irruzione nell'immobile e i tre sono stati bloccati dopo una fuga nelle campagne circostanti.

La droga era in una delle auto, in un vano - dietro i sedili posteriori - a sistema di apertura comandata a distanza. I 100 kg di hashish erano suddivisi in confezioni da mezzo chilo ciascuna, e sono stati sequestrati. I tre sono stati portati in carcere.