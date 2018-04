Anacapri, scoperta la "casa della droga": in manette anche un 18enne

Soltanto 18 anni, è stato arrestato ad Anacapri per spaccio di droga. Il ragazzo finito in manette era già noto alle forze dell'ordine per reati dello stesso tipo.

È stato colto in flagrante mentre vendeva ad un coetaneo 10 grammi di marijuana. A casa sua, i militari hanno trovato un 37enne incensurato in possesso di 50 ulteriori grammi di droga.

I due sono stati messi in manette e condotti in carcere a Poggioreale.