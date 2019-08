L'appartamento della droga e il suo deposito: tre arresti e una denuncia

Detenzione e spaccio di stupefacenti. Queste le accuse mosse a tre persone arrestate e ad una quarta denunciata in stato di libertà in un'operazione dei carabinieri avvenuta stamattina ad Afragola.

I militari avevano notato movimenti sospetti nei pressi di un'abitazione in via don Luigi Sturzo, la cui proprietà è risultata riconducibile a una 34enne incensurata . Un uomo di 38 anni, anch'egli incensurato, cedeva piccoli involucri in cambio di denaro a numerosi "clienti" che ntravano e uscivano dall'appartamento.

I militari sono entrati e hanno interrotto l'attività di spaccio. Nell'abitazione c'erano 58 grammi di hashish suddivisi 22 stecchette, 14 dosi di marijuana (peso di 13,6 grammi), 480 euro, 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Nell'appartamento è stata identificata anche una terza persona, un 25enne incensurato. I militari hanno a quel punto perquisito anche il suo appartamento, scoprendo un vero e proprio deposito di droga: 21 panetti di hashish per un peso complessivo 2 chili e 64 grammi, 91 grammi di marijuana, 31 di crack e 67 di cocaina. Il padrone di casa, un 50enne già noto alle forze dell'ordine, aveva provato inutilmente a nascondere gli stupefacenti.

Il 50enne e i due incensurati sorpresi in via don Luigi Sturzo sono stati arrestati, mentre la titolare del primo appartamento è stata invece denunciata in stato di libertà. Sequestrato tutto il materiale rinvenuto.