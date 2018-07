In giro a spacciare droga con i figli: tre arresti

Due episodi separati, uno a Frattamaggiore e uno a Scampia, ma collegati dal filo rosso di uno spaccio "tutto in famiglia": tre persone sono state ieri messe in manette dai carabinieri nel corso di due distinte operazioni.

La prima ha avuto luogo a Frattamaggiore. Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato perché su via Pasquale Ianniello vendeva droga a domicilio, questo con la figlia di 8 mesi in macchina. La compagna, coetanea di Casoria, è stata denunciata. Avevano con loro 15 stecche di hashish e 240 euro provento dello spaccio.

La seconda operazione antidroga è invece avvenuta a Scampia, dove mamma (38 anni) e figlio (18) sono stati colti in flagrante e messi in manette. A casa loro, nella 167, tenevano una pistola a salve, 38 cartucce, 3 involucri contenenti 19 grammi di cocaina, una dose di hashish e una di marijuana, 55 grammi di cocaina, 3 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Era tutto nascosto sotto al piatto doccia. La donna inoltre aveva gettato via una busta con dentro 1700 euro, 21 grammi di hashish e 12 di marijuana.

Droga anche nel palazzo: nel vano ascensore c'erano 18 dosi di kobret, 34 di eroina, 123 di cocaina, 87 grammi di hashish divisi in stecchette, una busta contenente un etto di cocaina pura e 50 cartucce per pistola semiautomatica.