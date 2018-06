Ottaviano, sorpresi mentre "smontano" una Punto: due arresti

Quando sono arrivati i carabinieri, i due ladri di automobili ero intenti a smontare una Fiat Punto in un garage di via Ammaniti, a Ottaviano. Arrestati in flagranza per riciclaggio di vetture rubate un 36enne di Miano e un 47enne di Acerra, entrambi con precedenti simili. L'automobile è risultata rubata a un 33enne di Marcianise. Nel garage trovate anche parti meccaniche e di carrozzeria di dubbia provenienza, che sono state sequestrate. Denunciati in stato di libertà per lo stesso reato due 49enni, uno di Acerra e l’altro del luogo, sorpresi alla guida di due furgoni contenenti parti meccaniche e di carrozzeria di probabile. Denunciata anche la proprietaria del garage, una 51enne di via Ammirati.