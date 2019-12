Sequestro di persona a scopo estorsivo, 11 fermati

Undici persone, tra Napoli, Milano e Verona, sono state fermate con l'accusa di sequestro di persona a scopo estorsivo in concorso tra loro.

L'indagine è partita dalla procura di Bologna. Le undici persone coinvolte sono definite dagli inquirenti "tutti gravemente indiziati del delitto di tentato sequestro di persona".

Stamattina a Napoli e Modena è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Bologna, a carico di sei persone, due delle quali anche indiziate per rapina aggravata in concorso.