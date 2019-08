Seguono un turista per borseggiarlo, ma i carabinieri li pedinano: arrestati

Avevano pedinato un turista livornese per l’intera via Duomo, aspettando il momento giusto per sfilargli il telefono dallo zaino. Riusciti nella loro impresa senza che l'uomo se ne accorgesse, sono stati fermati dai carabinieri. I militari avevano capito da diverse centinaia di metri le loro intenzioni, e si erano appostati alle loro spalle.

A finire in manette sono stati un 48enne di Somma Vesuviana ed un 58enne di Acerra, entrambi già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Saranno giudicati per direttissima. Intanto lo smartphone è stato restituito al legittimo proprietario.