Circondano e scippano turista in un treno: arrestati alla stazione successiva

Due persone sono state fermate e arrestate ieri nella stazione ferroviaria di Napoli-Gianturco: sono accusati in concorso di furto aggravato ai danni di un turista bresciano.

Si tratta di un 62enne nato a Catania e residente in provincia di Napoli e di un 45enne napoletano, entrambi già conosciuti alle forze dell’ordine per identici precedenti. Sono stati notati dalla polfer mentre, dopo essersi aggirati tra la folla a piazza Garibaldi scrutando i viaggiatori in partenza, erano saliti a bordo di un treno diretto a Sorrento circondando un passeggero.

A quel punto il furto: uno l'ha spinto all'indietro, l'altro gli ha scippato il portafogli dai pantaloni. Arrivati a Gianturco però sono stati bloccati dalla polizia. Nel portafogli c'erano, oltre a documenti e carte bancomat, anche 750 euro, tutto recuperato e restituito all'ignaro turista.

Per i due pluripregiudicati è scattata la condanna per direttissima a due anni, con 800 euro di multa e arresti domiciliari.