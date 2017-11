Specialisti in furti nei parcheggi dei centri commerciali: due persone in manette

Due rom del campo di Giugliano sono stati messi in manette per furto aggravato in concorso. Trentuno e venticinque anni, sono stati sorpresi e bloccati dai carabinieri dopo aver sfondato il vetro di una Fiat 500 parcheggiata all’esterno del centro commerciale “Le Ginestre” di Volla.

Trovati con addosso chiavi alterate e grimaldelli, stavano rubando capi di abbigliamento che si trovavano nella vettura.

I due, pregiudicati, erano già stati segnalati per furto – sia all'esterno dell'Auchan di Giugliano che nell'area del mercato rionale del giovedì a Casacelle – e quindi seguiti dai carabinieri. Inutile il loro tentativo di fuga: sono stati bloccati prima che entrassero nella loro auto. Verranno giudicati per direttissima.