Due famiglie litigano per un posto auto, poi spunta una spranga: arrestati in quattro

I carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato per rissa un 64enne e un 40enne, rispettivamente padre e figlio, e ancora un fratello e una sorella di 55 e 61 anni, tutti del posto e già noti alle forze dell’ordine.

I due nuclei familiari, vicini di casa e residenti in due appartamenti di un edificio in via Primo Cortile Moretti, avevano litigato per un posto auto. La discussione è degenerata: si sono picchiati violentemente e sembrerebbe che padre e figlio abbiano utilizzato delle spranghe di ferro - una delle quali rinvenuta e sequestrata – per colpire i contendenti.

Provvidenziale l’intervento dei carabinieri, allertati dal 112, che hanno prima calmato gli animi e poi arrestato i quattro. Sono ora ai domiciliari in attesa di giudizio, dopo essere stati medicati con pochi giorni di prognosi.