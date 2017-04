Ecco dove finivano moto e scooter rubati a Napoli: la scoperta dei carabinieri

Un 32enne in Italia come richiedente asilo politico e un 44enne con permesso di soggiorno per motivi umanitari, entrambi cittadini ghanesi, sono stati arrestati dai carabinieri. Secondo gli investigatori, hanno gestito la ricettazione di moto e scooter rubati o rapinati a Napoli tra novembre 2016 e lo scorso mese di marzo, nonché la loro spedizione in nave verso l’Africa.

Le indagini sono partite da un giro di furti nel capoluogo partenopeo. I carabinieri hanno scoperto che all’interno di un deposito di via Gianturco avveniva lo smontaggio degli scooter, il carico dei pezzi in mezzo a rifiuti all’interno di un container e la spedizione di quest’ultimo in Africa.

Ladri e rapinatori venivano pagati dai due extracomunitari con tariffe stabilite, di molto inferiori a quelle "di mercato". Sono 33 i motocicli sequestrati che verranno restituiti ai proprietari.