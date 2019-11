Ricercato in Spagna, arrestato a Napoli: "Vicino ad ambienti terroristici"

I carabinieri della stazione di San Pietro a Patierno hanno arrestato un 48enne georgiano già noto alle forze dell'ordine. L'uomo era destinatario di un mandato di arresto europeo, emesso in Spagna.

Si tratta di un ricercato ritenuto appartenente a un’associazione criminale dedita a rapine, riciclaggio e traffico di droga. Inoltre il georgiano sarebbe sospettato di essere vicino ad ambienti terroristici.

I militari lo hanno trovato nel corso di un servizio di controllo del territorio. Si trovava nell’abitazione della compagna. All'arrivo dei carabinieri, che sono entrati e lo hanno bloccato, lui non ha opposto resistenza. Si trova ora in carcere, in attesa di estradizione.