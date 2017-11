Arrestati per il rapimento dell'erede di Varenne: del cavallo nessuna traccia

Due persone sono state arrestate, nell'ambito di indagini condotte dalla procura di Pisa, per aver chiesto un riscatto dopo aver rapito Vampire Danny e Unicka, importanti cavalli da corsa. Si tratta di un napoletano e di un foggiano che avrebbero agito su commissione.

"Gli accertamenti sono in corso – spiega il procuratore capo Alessandro Crini – vediamo se ci saranno novità a stretto giro. Si tratta comunque di una vicenda non semplice, ci siamo fatti un'idea nel senso del ritorno in quest'area della malavita cerignolese proprio per la provenienza del soggetto e per la recente esperienza sull'arresto a fine agosto della banda della rapina a Fauglia. Cerchiamo di inquadrare meglio tutta la faccenda".

Degli animali, al momento, non c'è nessuna traccia. "Stiamo operando con la convizione che siano ancora vivi – ha concluso Crini – pare difficile che si realizzi un'operazione di questo tipo per poi disfarsi di un valore simile quando ci sono difficoltà". A riportare la notizia è PisaToday.