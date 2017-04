Furto in villa con ostaggi, malviventi traditi dal look

Sono stati riconosciuti per un piercing al sopracciglio ed un tatuaggio sul braccio.

Due malviventi, autori di una rapina in una villa del nolano (a Casamarciano) in stile “arancia meccanica”, sono finiti in manette traditi da particolari estetici che non erano sfuggiti alle loro vittime.

Un colpo in stile cinematografico il loro, con le vittime prese come ostaggi e legate in casa - peraltro con un loro complice che si è finto per tutto il tempo uno di queste.

Ventiquattro e 23 anni, avevano depredato la casa di contanti e gioielli.