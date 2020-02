Rapinano un supermercato, poi vanno dalla polizia: in manette

Sono stati arrestati per rapina nella serata di ieri: si tratta due uomini entrambi di 34 anni.

L'episodio che li ha visti protagonisti ha avuto luogo nella serata di ieri. A bordo di uno scooter, con il volto travisato da passamontagna e scaldacollo e impugnando una pistola, avevano rapinato un supermercato di via Montevergine a Soccavo facendosi consegnare l’incasso, 535 euro.

Poco dopo i due si sono recati presso il commissariato di polizia San Paolo e, mentre uno entrava negli uffici perché sottoposto all'obbligo di firma l'altro, notata la presenza degli agenti, è scappato disfacendosi anche di un passamontagna. I poliziotti infatti gli si stavano avvicinando perché avevano ricevuto la segnalazione della rapina. Il complice intanto era stato arrestato: addosso aveva ancora i soldi sottratti al supermercato.

Neanche la fuga del rapinatore in scooter è durata più di tanto, Alla fine è tornato indietro e si è presentato agli uffici del commissariato. Nel suo marsupio aveva la pistola a salve senza tappo rosso utilizzata per la rapina, e diversi attrezzi per lo scasso.