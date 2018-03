"Motociclisti in nero" arrestati: specializzati in rapine di Rolex

Due giovani, entrambi di 27 anni, sono stati messi in manette dalla Squadra Mobile della polizia perché ritenuti responsabili della rapina di un Rolex dal valore di circa 8mila euro.

L'episodio criminale risale allo scorso 11 marzo, ed è avvenuto in via De Gasperi. La vittima, a bordo di un'auto di grossa cilindrata, venne avvicinata da due motociclisti vestiti di nero che gli sottrassero il prezioso orologio.

L’individuazione dei due giovani è avvenuta attraverso impegnative indagini. Sono stati analizzati i dati contenuti nella denuncia presentata dalla vittima, nonché le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza della zona. Dalle immagini è stato possibile vedere il rapinatore a bordo di uno scooter scuro, con un giubbino nero e con una stella gialla sulla manica sinistra ed un casco nero, affiancato da altro giovane, sempre vestito di nero.

Le due moto dei rapinatori sono state segnalate e quindi pedinate. Agenti sono entrati in azione quando hanno, in via Posillipo, notato i due giovani avvicinarsi ad una vettura di grossa cilindrata con lo scaldacollo alzato a coprirsi il viso.

Inutile l'alt della polizia: i rapinatori sono fuggiti in due diverse direzioni. Uno – dopo aver imboccato contromano viale Gramsci – è rimasto coinvolto in un incidente in viale Dohrn e quindi bloccato. L'altro, che si era diretto verso corso Vittorio Emanuele, è stato fermato quasi subito. Sono in corso ulteriori indagini per di accertare eventuali ulteriori responsabilità dei due fermati.