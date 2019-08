Napoletano rapinato a Trieste, la polizia arresta due giovani iracheni

La scorsa notte, a Trieste, un 26enne napoletano è stato rapinato. Sono finiti in manette per l'episodio, arrestati dalla polizia, due giovani cittadini iracheni di 23 e 25 anni.

La vittima si trovava a piedi su via Oriani, quando intorno alle 23.35 in due hanno accelerato l'andatura, l'hanno raggiunto e aggredito rubandogli il borsello. Il napoletano ha reagito e rincorso i due ladri, fino a raggiungerli e a dar vita ad una colluttazione con loro.

Delle volanti hanno notato quanto stava accadendo, e i poliziotti sono intervenuti mettendo in manette i presunti rapinatori, accusati di rapina e lesioni in concorso. Il 26enne napoletano è stato condotto al pronto soccorso per le lesioni riportate nella rissa.