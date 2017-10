Arrestata banda di rapinatori in trasferta a Milano: in tre mesi colpi per 300mila euro

Tre persone, di Melito, sono stati arrestate a Milano per aver messo a segno diverse rapine nel capoluogo lombardo, colpi che in tre mesi avevano fruttato loro un bottino da 300mila euro.

Si tratta di Raffaele Bonavolontà, 34enne con precedenti per rapina, associazione mafiosa e spaccio; Luigi Ascioni, 22enne anch'egli con precedenti per rapina; e del 24enne Gennario Di Biase.

Come riportato da MilanoToday, lo scorso 4 aprile erano entrati nella storica gioielleria Verga di corso Vercelli, nel centro cittadino, e l'avevano svaligiata, portando via 22 orologi dal valore di oltre 220mila euro. Il 9 giugno avevano invece rapinato un ufficio postale in viale San Gimignano. Qui il bottino – di un rapidissimo blitz pianificato fin nei minimi dettagli – era stato di 68mila euro.

Questa volta scoperti, poche ore dopo sarebbero stati arrestati dalla polizia. Soltanto in questi giorni però i loro nomi sono stati associati anche al colpo in gioielleria.

Anche il colpo del 4 aprile era stato pianificato con dovizia di particolari. Uno della banda si era presentato all'ingresso della gioielleria con una maschera sul volto, gli altri due – armati e col volto travisato dal casco – avevano fatto irruzione, sfondato le teche con delle mazze, e quindi erano scappati all'arrivo di una volante. I poliziotti, allertati da un cittadino, erano comunque riusciti ad evitare accedessero alla cassaforte.