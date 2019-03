Due arresti: rapinarono col filo di banca e a mano armata una donna

Due indagati, ritenuti responsabili di rapina e di detenzione e porto illegale d’arma da fuoco, sono stati arrestati tra Ponticelli e San Giovanni a Teduccio dai carabinieri. I militari della compagnia di Torre del Greco, insieme a icolleghi della compagnia di Castello di Cisterna, hanno eseguito l'ordinanza emessa dal Gip di Torre Annunziata.

I due arrestati avrebbero, secondo gli investigatori, organizzato e portato a termine – col metodo del filo di banca – una rapina a Torre del Greco lo scorso 18 ottobre ai danni di una donna.

La rapina

Uno dei due si introdusse nel Banco di Napoli di Torre Annunziata per individuare la vittima, che aveva prelevato 3mila euro. Successivamente i due al seguirono a bordo di un’auto. In un secondo momento, in sella a uno scooter, uno dei due raggiunse la vittima sottraendole il denaro, questo minacciandola con una pistola e esplodendo un colpo.

Le indagini

Nel corso delle perquisizioni effettuate ieri in un'auto nella disponibilità di uno degli arrestati, sono state trovate una pistola a salve (sotto il freno a mano) e materiale per travisare i volti (all’interno di un borsone).