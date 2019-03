Scippo e rapina in pieno centro, in manette tre ragazzi

Controlli straordinari, da parte dei carabinieri, sono stati svolti nel corso della scorsa notte nel centro cittadino. È nel corso di questi che una coppia di rapinatori di 19 e 17 anni è stata messa in manette per il furto con strappo di uno smartphone, ed un rapinatore extracomunitario arrestato.

Lo scippo è avvenuto alle 2.30 circa in via Mezzocannone. I due, in sella a uno scooter, avevano scippato lo smartphone ad una 18enne di Avellino. Sono stati notati dai carabinieri e inseguiti per i vicoli del centro storico, infine bloccati e perquisiti. Avevano ancora con loro la refurtiva.

Mentre il 19enne è agli arresti domiciliari, il secondo è stato condotto al Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.

Un’ora più tardi, in piazza Sette Settembre, è stato arrestato per rapina aggravata un 20enne del Senegal, in Italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. Insieme ad altri complici in via di identificazione, aveva picchiato un 31enne di Avellino strappandogli dalle mani un cellulare. È stata la vittima a bloccarlo grazie all’aiuto di alcuni passanti. I militari lo hanno messo in manette e condotto in carcere.