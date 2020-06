Soldi in tasca, droga nascosta nelle aiuole: due arresti

Nella zona della cosiddetta 167 i carabinieri hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un, 48enne serbo ma residente a Napoli già noto alle forze dell'ordine, e un 27enne incensurato partenopeo.

I militari - nell'ambito di un servizio antidroga disposto dal comando provinciale di Napoli - dopo un lungo periodo di osservazione hanno notato alcune persone avvicinarsi ai due uomini per poi allontanarsi subito dopo. Movimenti sospetti non sono passati inosservati ai carabinieri, che hanno quindi deciso di controllare i presunti pusher: perquisiti, sono stati trovati in possesso di 450 euro in contanti poi sequestrati in quanti ritenuti provento del reato.

I miliari hanno controllato meglio anche la zona circostante dove i due stazionavano. Nelle aiuole sono state trovate 15 dosi di cocaina, 5 dosi di eroina e 2 dosi di marjiuana. Arrestati, entrambi sono stati condotti al carcere in attesa di giudizio.