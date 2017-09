Università, concorsi pilotati: due professori arrestati a Napoli

"Chiamata alle armi". È questo il nome dell'inchiesta che vede indagati 59 docenti universitari di diritto tributario per il reato di corruzione. Di questi, 7 sono stati arrestati e si trovano ora ai domiciliari. Tra loro – secondo fonti investigative – anche i "napoletani" Fabrizio Amatucci (docente alla Federico II e alla Luigi Vanvitelli di Caserta) e Adriano Di Pietro (dell'Università di Bologna e docente dal 2007 al 2010 di un master al Suor Orsola Benincasa di Napoli). Inoltre uno degli indagati principali, il professor Pasquale Russo, è originario di Nola ma trapiantato a Firenze, città dalla quale è partita l'inchiesta.

Tutto è iniziato con il tentativo di alcuni professori di indurre un ricercatore, candidato al concorso per l'Abilitazione Scientifica Nazionale all'insegnamento di diritto tributario, a "ritirare" la propria domanda: l'obiettivo era favorire un altro soggetto, dal curriculum meno importante. La promessa, per il ricercatore che avrebbe dovuto rinunciare, era di aiutarlo con la commissione giudicatrice per la tornata successiva del concorso.

Altri 22 docenti, oltre ai 7 ai domiciliari, sono stati interdetti dall'insegnamento e dalle funzioni "connesse ad ogni altro incarico assegnato in ambito accademico per la durata di 12 mesi". Tra i 59 indagati, invece, figurerebbero anche l’ex ministro Augusto Fantozzi e Francesco Tesauro, nipote dell'ex presidente della Corte costituzionale.

Il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli ha intanto fatto sapere di voler "andare fino in fondo", sottolineando che entro ottobre arriverà la bozza per il codice comportamentale al quale il Miur lavora con l'Anac. Mentre l'inchiesta prosegue: dopo le 150 perquisizioni eseguite ieri in tutto il Paese, oggi inizieranno gli interrogatori di garanzia.