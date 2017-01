Poliziotti presunti infedeli, nove indagati a Giugliano: "Favorivano i Mallardo"

Due poliziotti sono stati arrestati ed altri due sono sottoposti all'obbligo di firma nell'ambito di un'inchiesta della magistratura. Secondo la Dda, i quattro agenti, del commissariato di Giugliano, favorivano attività illecite riconducibili al clan camorristico dei Mallardo. A darne notizia il Mattino.

Dei quattro, soltanto uno è ancora in servizio a Giugliano, mentre gli altri sono stati precedentemente trasferiti. I due arrestati sono stati messi ai domiciliari, mentre gli altri sono stati sottoposti all'obbligo di firma. In totale gli indagati sono nove, per corruzione.

L'indagine è partita all'interno dello stesso commissariato giuglianese diretto dal primo dirigente Pietro Paolo Auriemma: sono stati i colleghi a scoprire il presunto malaffare.