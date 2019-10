Droga, 56 kg di piante ad essiccare in una casa disabitata: ragazzi arrestati

Cinquantasei chilogrammi di canapa indiana, messa ad essiccare per poi metterne in commercio le foglie sul mercato degli stupefacenti. È quanto, nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata hanno scoperto in un appartamento.

Il loro intervento, nel corso di un servizio antidroga, è avvenuto in vico Gelso. La casa era disabitata, ma all'interno due ragazzi di 25 e 21 anni erano intenti ad essiccare le piante.

Mentre la canapa indiana è stata sequestrata e verrà distrutta, i due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.