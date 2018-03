Omicidio guardia giurata, arrestati tre minorenni

Arrestati per aver confessato di aver ucciso il 51enne Francesco Della Corte, la guardia giurata brutalmente aggredita nella stazione della Linea 1 di Chiaiano lo scorso 3 marzo, e spentasi nella notte di ieri dopo una lunga agonia. Sono in tre, tutti minorenni, ad esser stati messi in manette dalla polizia del commissariato di Scampia.

Volevano rapinargli la pistola, l'hanno colpito con un tavolo di legno alle spalle. Hanno atteso che finisse il proprio giro perlustrativo, poi sono entrati in azione, senza peraltro riuscire a portare via l'arma che il vigilante teneva occultata in una tasca interna della sua divisa.

Le forze dell'ordine sono giunte a loro - tre ragazzini nessuno dei quali frequenta la scuola - attraverso la visione dei filmati delle telecamere di sicurezza. Una volta identificati e raggiunti, hanno confessato.