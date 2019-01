Spaccio di droga: arrestati O' milanese e O' micione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Giuseppe Vesuviano, hanno arrestato un 42enne di San Giuseppe Vesuviano e un 36enne di Ottaviano, pregiudicati, responsabili, in concorso tra loro, di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti hanno notato ieri sera in via Palomba, transitare una BMW color ruggine condotta da “O milanese” in compagnia di “O micione”, già noti alle forze dell'ordine. Gli agenti hanno fermato l’autovettura per un controllo e, solo grazie alla prontezza di uno dei poliziotti, è stato impedito ai malviventi di ingoiare due piccoli involucri, termosaldati di sostanza polverosa bianca che aveva nelle mani.

Un controllo sull'auto ha consentito di recuperare, occultati sotto il sedile13 involucri avvolti nel cellophane. Immediatamente è scattata una perquisizione domiciliare nelle rispettive case dei due arrestati, dove sono stati trovati ulteriori 19 involucri contenenti droga.

I due sono stati arrestati e, come disposto dall’autorità giudiziaria prontamente informata, sottoposti agli arresti domiciliari. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.