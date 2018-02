Far west in trasferta, carabinieri aggrediti e spari: in manette anche noto neomelodico

Momenti da far west, nella serata di ieri, in località Pineta Mare a Castel Volturno. Protagonisti due residenti a Giugliano, cugini, che avrebbero aggredito dei carabinieri in servizio per poi venire infine arrestati. Si tratta di un 24enne, operaio all'ippodromo di Agnano, e di un 23enne cantante neomelodico peraltro salito alla ribalta nel 2013 con una nota hit.

I due erano in sella a due scooter, quando sono stati fermati da un posto di blocco. Per ragioni non ancora chiare, hanno ingaggiato una colluttazione con due militari colpendoli prima con i caschi, poi investendone uno con l'auto civetta che avrebbero tentato di rubare.

I militari a quel punto hanno esploso dei colpi di pistola agli pneumatici della vettura, riuscendo a fermarli. Con l'aiuto dei rinforzi sono infine riusciti ad ammanettarli.