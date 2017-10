Ottocento chili di hashish nel bus: arrestati quattro narcotrafficanti

Una maxi operazione antidroga è stata eseguita dai carabinieri della compagnia di Giugliano tra Campania e Spagna, ed ha portato al sequestro di un carico di hashish da 800 kg diretto a piazze di spaccio nostrane.

Sono stati messi in manette per traffico internazionale di droga quattro persone di Villaricca: si erano organizzati per far giungere il grosso carico di hashish spagnolo nell’hinterland a Nord di Napoli. Per il trasporto, avevano modificato un autobus creando al suo interno doppifondi e un nascondiglio a tenuta stagna.

L’intervento dei carabinieri è avvenuto all’alba. L’auto di uno dei sospettati precedeva l’autobus guidato dal fratello della proprietaria, e un fuoristrada con altri due indagati lo seguiva a vista. Il pedinamento dei mezzi si è protratto fino al deposito dei bus. A quel punto i militari sono intervenuti bloccando i quattro e perquisendoli.

La droga era tra pannelli, sedili e parti meccaniche, nel vano bagagli era stato creato un sistema di occultamento di ferro chiuso ermeticamente con silicone, stessa cosa sotto le file dei sedili per i passeggeri. In totale c'erano 800 panetti da un kg l'uno. Il carico era inoltre stato impregnato d'aceto per nasconderne l'odore ad unità cinofile.