Narcotraffico, sgominata la banda di "Natalino 'o Chiattone"

Sono finiti tutti in manette. In sette, gli uomini del "Chiattone", ovvero quel Natale (Natalino) Scarpa riconducibile alla fazione camorrista dei Gallo-Cavaliere, sono stati stamane arrestati dalla guardia di finanza con l'accusa di traffico di stupefacenti.

Il gruppo, secondo le fiamme gialle, importava droga dall'Olanda utilizzando basi operative stabili nell’hinterland napoletano.

Secondo gli inquirenti facevano ricorso al sistema delle “puntate”: si approvvigionava di droga in Olanda e la rivendevano tra Secondigliano, l’area del torrese ed in Puglia.

A loro carico anche alcune partite non arrivate a destinazione e sequestrate dalle forze dell'ordine nel 2016: 40 kg di cocaina, scoperti ad Amsterdam il 26 maggio 2016; 41 kg di hashish, sequestrati a Monopoli il 12 ottobre 2016. In entrambi i casi i corrieri furono arrestati in flagranza di reato.

Tra le persone sottoposte a custodia cautelare anche Raffaele Chirico, che aveva secondo i finanzieri il compito di mantenere i contatti con i fornitori in Olanda e il ruolo di corriere nelle importazioni. Ad un altro arrestato, Giovanni Chirico, era affidato – per gli inquirenti – il compito di tagliare lo stupefacente e di “bonificare” gli ambienti e le automobili dalla possibile presenza di dispositivi di intercettazione.

Il braccio destro Scarpa sarebbe invece Alessio Cola, depositario degli automezzi a disposizione del gruppo. La società a lui collegata, di San Giuseppe Vesuviano, è stata posta sotto sequestro.