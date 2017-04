Narcotrafficanti di cocaina in manette: maxi operazione della guardia di finanza

Associazione finalizzata al traffico internazionale di cocaina, spaccio e produzione di documenti falsi: sono le accuse per cui la guardia di finanza ha eseguito oggi 8 ordinanze di custodia cautelare, di cui 5 in carcere, 2 ai domiciliari e un obbligo di dimora.

L'operazione (denominata "Bambasa") ha avuto luogo nei comuni di Ottaviano, Castellamare di Stabia, Sant'Anastasia, Pompei, e nella provincia di Salerno, mentre perquisizioni e sequestri sono avvenuti nelle province di Salerno, Napoli, Firenze, Prato, Latina e Potenza.

Le indagini hanno consentito di individuare un carico di 30 kg di cocaina proveniente dall'Ecuador, inizialmente destinato al porto di Salerno ma posto sotto sequestro nel porto di Ambarli nell'aprile del 2015.

Come ricostruito nelle indagini, la gestione del carico causò dissidi interni all'organizzazione di narcotrafficanti, divergenze secondo gli inquirenti a monte dell'omicidio di Nicola Annunziata, avvenuto il 4 maggio del 2015. Omicidio per cui è imputato uno degli appartenenti alla banda, oggi arrestato.

Il gruppo di narcotrafficanti vantava contatti con referenti sudamericani per l'approvvigionamento della droga, e bulgari per il suo recupero. Sequestrate nell'ambito dell'operazione anche alcune aziende, secondo gli investigatori create appositamente per "l'agevolazione delle attività criminose del sodalizio", così come auto, moto, e conti riconducibili al gruppo.