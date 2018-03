Ladri nel centro commerciale: li fa arrestare un carabiniere non in servizio

Un 43enne ed un 24enne, entrambi di Napoli e noti alle forze dell'ordine, sono stati messi in manette nel centro commerciale Quarto Nuovo dai carabinieri di Pozzuoli.

A determinare l'arresto è stato un militare non in servizio ed in abiti civili, che li ha notati mentre derubavano un negozio. Rimossi con la forza i sistemi antitaccheggio, infatti, si stavano impossessando di numerosi capi di abbigliamento. Il carabiniere però è riuscito a bloccarli prima che scappassero.

Arrestati, i due malviventi avevano addosso refurtiva per 1200 euro, che è stata restituita ai legittimi proprietari. Il 43enne ed il 24enne si trovano adesso agli arresti domiciliari.