Ladri colti in flagrante, stavano derubando un negozio d'abbigliamento

Due uomini, di 34 e 24 anni, sono stati arrestati dalla polizia del commissariato di Frattamaggiore . Per loro l'accusa è di tentato furto e ricettazione in concorso.

Gli agenti erano intervenuti la scorsa notte in un negozio di abiti in via Mazzini a Frattamaggiore, riscontrando che la saracinesca era stata forzata.

A quel punto sono entrati nel locale: due ladri – che stavano sistemando diversi capi di abbigliamento in bustoni di plastica per poi portarli via – stavano provando a nascondersi tra gli scaffali.

I malviventi sono stati raggiunti ed arrestati. All'esterno è stato scoperto anche un furgone, risultato rubato alcuni giorni prima, sul quale avrebbero caricato e trasportato la refurtiva.