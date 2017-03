Rubano vestiti all'Auchan di Giugliano: due persone in manette

Nella serata di ieri la polizia di Giugliano-Villaricca ha arrestato un 30enne, cittadino georgiano, ed un pregiuicato 28enne della Lituania. I due sono ritenuti responsabili del reato di furto aggravato. Avrebbero derubato un negozio di abbigliamento all’interno del Centro Commerciale Auchan di Giugliano.

Erano stati notati dal personale del negozio mentre uscivano senza passare dalle casse. Avvertita la polizia, gli agenti in pochi minuti sono giunti sul posto e hanno sorpreso i due con tra le mani ed in una borsa schermata (utile ad eludere il sistema antitaccheggio) alcuni abiti rubati.

Si è peraltro scoperto che i due non avevano il permesso di soggiorno, per cui sono stati denunciati anche per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Verranno giudicati per direttissima.