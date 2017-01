Rubano 300 euro di prodotti al centro commerciale: arrestati

Due arresti al Centro Commerciale Campania di Marcianise. Si tratta di due napoletani di 50 e 37 anni. I due sono accusati di furto aggravato.

Sono stati colti in flagrante dopo aver sottratto prodotti per l’igiene personale al supermercato interno al centro commerciale. In totale, merce dal valore di 300 euro.

Alla refurtiva avevano manomesso i dispositivi antitaccheggio, ed era stata nascosta in alcune borse in loro possesso. La merce è stata restituita. I due saranno giudicati con rito direttissimo.