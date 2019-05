La "banda dell'auto" terrorizza il Vomero: nella fuga il tentativo di investire un carabiniere

Paura al Vomero, dove due malviventi sono stati arrestati dai carabinieri dopo che un loro complice aveva anche tentato di investire uno dei militari. Si tratta di un 34enne di vico Cimitile e di un 21enne di via Santa Maria Ognibene, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

L'operazione dei carabinieri è partita dopo che in una segnalazione al 112 venivano indicate delle persone sospette in via Mario Ruta. I militari, giunti sul posto, hanno bloccato la strada e scoperto che in tre dopo aver forzato alcuni garage stavano provando a portare via un'auto a testa.

Uno dei ladri, alla vista degli operanti, è scappato in sella ad uno scooter provando anche ad investire un militare, fortunatamente riuscito ad evitare il mezzo a due ruote. Gli altri due sono invece stati bloccati. Avevano con loro uno scooter con targa di cartone e telaio privo di numerazione, arnesi per lo scasso.

Mentre continuano le indagini per identificare il complice in fuga, gli arrestati sono stati portati in carcere a Poggioreale.