Topi d'appartamento in azione: inseguiti e arrestati dai carabinieri

Inseguiti e arrestati. In due, 64 e 68 anni di Ottaviano, sono stati messi in manette dai carabinieri della stazione di Saviano.

Topi d'appartamento, avevano colpito nell'abitazione di una 37enne di via San Francesco d'Assisi. I militari, ricevuta una richiesta al 112 da parte della vittima, sono intervenuti e hanno incrociato l'auto dei malviventi in via Olivella.

Prima è stato bloccato il 68enne che era scappato nelle campagne circostanti, poi dopo poco è stato intercettato l'altro malvivente.

Nascondevano nella loro vettura vari arnesi da scasso e due passamontagna, oltre che la refurtiva che è stata restituita alla proprietaria.