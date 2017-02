Topi d'appartamento rubano i salvadanai dei bambini: applausi al loro arresto

Ladri di appartamenti, sono stati arrestati a Pompei in un'operazione congiunta di polizia e carabinieri. Le forze dell'ordine erano state allertate contemporaneamente per un furto in via Colle San Bartolomeo.

Il loro intervento ha messo in fuga i tre che stavano impossessandosi di quanto fosse in casa. Un tentativo inutile, dato che sono stati messi in manette poco dopo.

I malviventi avevano con loro 370 euro, arnesi da scasso, preziosi in oro, e i salvadanai dei bambini che avevano rubato. Il loro arresto è avvenuto tra gli applausi della gente scesa in strada. Sono in attesa di rito direttissimo.