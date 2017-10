Colpo al Centro Commerciale Campania: in manette due ragazzi di Caivano

Arrestati in flagranza di reato. In due, classe '95 e residenti a Caivano, sono finiti in manette per il furto di 5 capi di abbigliamento (del valore complessivo di circa 105 euro) in un negozio del Centro Commerciale Campania di Marcianise.

Avevano occultato i capi eliminando prima il dispositivo antitaccheggio. Uno stratagemma inutile, dato che erano stati notati dai commessi del negozio i quali avevano immediatamente avvertito i carabinieri.

La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.