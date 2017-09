Stampavano documenti falsi, in manette i "nonni" della truffa

Hanno 77 e 63 anni e di maestiere sono truffatori, specializzati nel ramo dei documenti falsi. I carabinieri hanno scoperto una stamperia clandestina a Lago Patria. Durante le perquisizioni personali e delle automobili, i militari hanno ritrovato 16 patenti di guida in bianco, 56 ologrammi adesivi con simbolo a stella e della comunità europea, 93 carta d’identità e altro materiale in possesso del 77enne, già noto alle forze dell'ordine per reati simili.

Successivamente, è stata individuata l'abitazione in via Lago Patria, residenza dell'uomo di 63 anni, che veniva usata come stamperia. Qui sono stati rinvenuti 10 macchinari per stampa e produzione di vari documenti. Arresti domiciliari per il più anziano dei due, mentre l'altro è stato condotto a Poggioreale.