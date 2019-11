Giovanissimi ladri d'appartamento in manette a Sorrento

Due ragazzini provenienti da un campo nomadi del Napoletano, lui 14 anni e lei 18, sono stati arrestati dai carabinieri di Sorrento per furto in un'abitazione.

In via degli Aranci erano stati notati da una coppia di residenti mentre fuggivano dal loro palazzo. Per la coppia, rientrata a casa, la brutta sorpresa: porta forzata, abitazione in disordine, e diversi gioielli mancanti.

I carabinieri, indirizzati anche dalle indicazioni ricevute da alcuni passanti che avevano visto i due fuggitivi, si sono subito diretti alla stazione ferroviaria. Lì sono riusciti a fermare, dopo un breve inseguimento a bordo di un treno, i due giovanissimi ladri.

Addosso avevano chiavi, giraviti e tutta la refurtiva rubata poco prima nascosta in una calza: in tutto, gioielli d’oro del valore di circa 15mila euro.

Sono stati tratti in arresto per furto aggravato in abitazione ed il minore è stato accompagnato al centro di prima accoglienza di Napoli, mentre la 18enne è stata sottoposta agli arresti domiciliari.