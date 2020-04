Topi d'appartamento, la banda dei georgiani finisce in manette

Sono un 33enne, un 40enne ed un 39enne, i primi di origini georgiana, il terzo di origini bulgare. Si tratta delle persone che i carabinieri del quartiere Borgoloreto hanno messo in manette per il reato di furto in abitazione.

I militari, allertati dal 112, hanno bloccato il 40enne all’interno di un appartamento – dove fortunatamente i proprietari non erano presenti – in via Federico Persico.

Gli altri due, allontanatisi, sono stati però infine trovati in via Arenaccia mentre cercavano di fuggire: erano ancora in possesso degli arnesi da scasso poi sequestrati.