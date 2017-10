Due arresti nel centro commerciale: rubavano materiale elettrico

Due arresti, ieri, sono stati portati a termine dai carabinieri nel parco commerciale Auchan di Giugliano. Si tratta di persone sorprese mentre stavano rubando materiale elettrico da Leroy Merlin.

In manette un 42enne ed un 39enne, entrambi di Sant’Antimo. Si erano impossessati tra le altre cose di faretti, placchette ed interruttori elettrici per un valore complessivo stimato in circa 200 euro, questo rimuovendo gli involucri e le confezioni antitaccheggio.

La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario, mentre i due arrestati condotti ai domiciliari in attesa del processo che sarà celebrato con rito direttissimo.